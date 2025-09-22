Ciro Grillo e i suoi tre amici sono stati condannati per stupro di gruppo

Tutti condannati in primo grado. È arrivata la sentenza dei giudici del tribunale di Tempio Pausania (Sassari) sul cosiddetto "caso Grillo". Ciro Grillo (figlio di Beppe, il fondatore del Movimento 5 stelle), Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta sono stati condannati a 8 anni, Francesco Corsiglia a.

Processo Ciro Grillo, condanna a 8 anni per violenza sessuale: pena anche per i tre amici - Condanna per Ciro Grillo e suoi tre amici: il figlio del fondatore del M5S è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale di gruppo in primo grado ... Come scrive virgilio.it

Ciro Grillo e altri tre uomini sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo - Ciro Grillo, figlio venticinquenne del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, e i tre suoi amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia sono stati condannati in primo ... Riporta ilpost.it