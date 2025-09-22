Ciro Grillo e i suoi amici condannati per violenza sessuale di gruppo otto anni al figlio del fondatore del Movimento 5 stelle
I giudici del tribunale di Tempio Pausania hanno condannato Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta a otto anni. Sei anni e sei mesi per Francesco Corsiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
