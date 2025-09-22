ciro grillo e i suoi amici condannati a otto anni nel processo per stupro di gruppo

Tutti condannati i quattro imputati nel processo noto come “Caso Grillo”, una vicenda giudiziaria che ha scosso l’opinione pubblica per la sua gravità e per il coinvolgimento del figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle. Il tribunale di Tempio Pausania ha emesso oggi il verdetto: Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta sono stati condannati a 8 anni di reclusione, mentre Francesco Corsiglia a 6 anni e 6 mesi. L’ udienza finale, inizialmente fissata per il 3 settembre, era stata rinviata a causa di un grave lutto che aveva colpito il presidente del collegio giudicante, Marco Contu. Il processo è ripreso nelle scorse settimane fino al verdetto odierno, che arriva dopo anni di indagini, testimonianze e perizie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

