La condanna è di 8 anni di reclusione per Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ciro Grillo e i 3 suoi amici condannati per stupro di gruppo