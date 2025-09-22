Ciro Grillo e due suoi amici condannati a 8 anni per stupro di gruppo Bongiorno legale della vittima | Mi ha commosso il suo pianto

La sentenza di primo grado a Tempio Pausania: otto anni al figlio del fondatore di M5s e a Lauria e Capitta. Sei anni e sei mesi a Corsiglia, quarto amico imputato al processo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ciro Grillo e due suoi amici condannati a 8 anni per stupro di gruppo. Bongiorno, legale della vittima: «Mi ha commosso il suo pianto»

Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, dopo 3 ore di camera di consiglio, ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro era in

Una presenza discreta ma costante quella di Patrizia Desole e Piera Bisson, dirigenti del Centro Antiviolenza di Olbia. Le due donne hanno partecipato all'ultima udienza del processo a Ciro Grillo e tre suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo: "Lo a

