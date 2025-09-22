Ciro Grillo condannato per violenza sessuale le lacrime della ragazza e la reazione di Giulia Bongiorno
L'avvocata Giulia Bongiorno ha chiamato la sua assistita dopo la condanna di Ciro Grillo: "Il primo pianto di gioia, l'avevano crocefissa". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il caso che ha tenuto banco per anni e che ha coinvolto Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e tre suoi amici, ha trovato una prima conclusione giudiziaria. Il tribunale di Tempio Pausania ha infatti condannato tutti e quattro gli im
Processo per stupro di gruppo in Costa Smeralda: condannati a 8 anni di carcere Ciro Grillo e altri due amici. Il quarto imputato condannato a 6 anni e 6 mesi ? di @RaffCoppola1
