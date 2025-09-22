Ciro Grillo condannato per stupro chi è la madre Parvin Tadjk | Non ho sentito nulla

Ciro Grillo è stato condannato per stupro di gruppo, insieme con tre amici. Tutti accusati di violenza sessuale a Porto Cervo nel 2019. È giunta la sentenza del processo di primo grado, con il tribunale che ha deciso di punire in maniera più grave proprio il figlio del celebre comico Beppe Grillo. Quasi un decennio di reclusione per lui, che ha sempre sostenuto la sua innocenza. Riecheggiano le parole di suo padre, che in un video aveva tentato di far valere il proprio peso sociale (svanito nel tempo). “ Arrestate me ”, sottolineava nel filmato, ribadendo l’estraneità ai fatti del suo ragazzo. In aula poi è apparsa anche la madre di Ciro Grillo, Parvin Tadjk, la cui teoria del non vedo, non sento, ergo non è accaduto, si scontra con la decisione in primo grado. 🔗 Leggi su Dilei.it

