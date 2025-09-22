Ciro Grillo condannato le vecchie uscite di Beppe Grillo fra arrestate me e l' attacco a Giulia Bongiorno

Condannato in primo grado Ciro Grillo per stupro di gruppo: il padre Beppe attaccava l'avvocata Giulia Bongiorno e minimizzava il caso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ciro Grillo condannato, le vecchie uscite di Beppe Grillo fra "arrestate me" e l'attacco a Giulia Bongiorno

Ciro Grillo condannato, le vecchie uscite di Beppe Grillo fra "arrestate me" e l'attacco a Giulia Bongiorno - Ciro Grillo è stato condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo: 8 anni ciascuno per lui, Lauria e Capitta; 6 anni e 6 mesi per Corsiglia. Lo riporta virgilio.it

Ciro Grillo condannato a 8 anni per violenza sessuale di gruppo - Il tribunale di Tempio Pausania ha condannato il figlio del fondatore del M5s per stupro ai danni di due diciannovenni avvenuto nel 2019 a Porto Cervo ... ilfoglio.it scrive