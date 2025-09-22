Ciro Grillo condannato a otto anni

Condanna per Ciro Grillo e i suoi tre amici imputati nel processo per il presunto stupro di gruppo denunciato da due giovani donne è avvenuto a Porto Cervo nel luglio 2019.La sentenza è stata emessa dopo tre ore di camera di consiglio dal Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: ciro - grillo

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà

Sentenza su Ciro Grillo rinviata per lutto, polemica di Pm e avvocati: boicottato il rinvio a domani | Video

Ciro Grillo e la notte del presunto stupro, oggi le richieste del pm: attesi in aula i quattro imputati

Ciro Grillo condannato a 8 anni per violenza sessuale di gruppo. Il tribunale di Tempio Pausania ha condannato il figlio del fondatore del M5s per stupro ai danni di due diciannovenni avvenuto nel 2019 a Porto Cervo - X Vai su X

Una presenza discreta ma costante quella di Patrizia Desole e Piera Bisson, dirigenti del Centro Antiviolenza di Olbia. Le due donne hanno partecipato all'ultima udienza del processo a Ciro Grillo e tre suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo: "Lo a - facebook.com Vai su Facebook

Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo: stessa pena per 2 suoi amici; Stupro di gruppo. Condannati in primo grado Ciro Grillo (a 8 anni) e i tre amici; Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo e i suoi 3 amici condannati.

Otto anni a Ciro Grillo per violenza sessuale. Condannati anche tre suoi amici - Ciro Grillo è stato condannato a otto anni per stupro, condannati anche i suoi tre amici, tutte le tappe della vicenda che hanno portato a questa sentenza ... Lo riporta gazzetta.it

Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo. Otto anni anche a Capitta e Lauria, e sei anni e mezzo a Corsiglia - Questa la sentenza di primo grado: Grillo jr e i suoi tre amici sono ... msn.com scrive