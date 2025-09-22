Ciro Grillo condannato a otto anni le pene disposte per gli amici | ‘Non è una bravata’

Un verdetto dopo sei anni. Ci sono voluti sei anni e due mesi per arrivare alla sentenza. Il tribunale di Tempio Pausania ha condannato Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S Beppe Grillo, a otto anni di carcere per violenza sessuale di gruppo, insieme agli amici Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Francesco Corsiglia ha ricevuto una pena di sei anni e mezzo. Il caso risale alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, quando due ragazze di 19 anni – Silvia e Roberta, nomi di fantasia – incontrarono i quattro in un locale di Porto Cervo. Dopo la serata, accettarono l’invito a casa di Grillo. Secondo l’accusa, lì sarebbe avvenuta la violenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

