Ciro Grillo condannato a 8 anni per violenza sessuale di gruppo
Ciro Grillo, figlio del comico e fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo, e i suoi tre amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo ai danni di due diciannovenni, avvenuta nel luglio 2019 a Porto Cervo. Il tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, mentre a 6 anni e 6 mesi Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro era in aula. Neppure la presunta vittima era in aula. Ciro Grillo e gli altri imputati non finiranno in carcere fino a eventuale sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
