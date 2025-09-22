Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo Stessa pena per due suoi amici sei anni al quarto imputato

Condanna di tutti e quattro gli imputati per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l'accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo. Stessa pena per due suoi amici, sei anni al quarto imputato

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà

Sentenza su Ciro Grillo rinviata per lutto, polemica di Pm e avvocati: boicottato il rinvio a domani | Video

Ciro Grillo e la notte del presunto stupro, oggi le richieste del pm: attesi in aula i quattro imputati

Una presenza discreta ma costante quella di Patrizia Desole e Piera Bisson, dirigenti del Centro Antiviolenza di Olbia. Le due donne hanno partecipato all'ultima udienza del processo a Ciro Grillo e tre suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo: "Lo a

La sentenza per il figlio di Beppe Grillo, Ciro, accusato di violenza sessuale di gruppo; Sentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo; Processo a Grillo Jr, attesa la sentenza.

Violenza sessuale di gruppo, condannati Ciro Grillo e i suoi amici - Tempio Pausania – Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e i suoi due amici genovesi Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta sono stati condannati a 8 anni di reclusione per i lo stupro di gruppo ... Scrive ilsecoloxix.it

Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo - Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, ... Lo riporta ansa.it