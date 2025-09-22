Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo | stessa pena per 2 suoi amici 6 anni e 6 mesi al quarto imputato
Tutti condannati i quattro imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo – figlio di Beppe -, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, mentre 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro imputati era in aula. Assente anche la studentessa italo norvegese all’epoca 19enne. In processo è durato tre anni e mezzo: il procuratore Gregorio Capasso, aveva chiesto una condanna a 9 anni per tutti gli imputati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
