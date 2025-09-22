Ciro Grillo condannato a 8 anni di reclusione per stupro di gruppo
Tutti condannati i quattro imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne (19enni all’epoca dei fatti) avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo – figlio di Beppe -, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, mentre 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro imputati era in aula. Il procuratore capo Gregorio Capasso aveva chiesto per tutti gli imputati una condanna a nove anni di carcere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
