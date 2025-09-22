ciro grillo condannato a 8 anni condanne anche per gli altri tre imputati per lo stupro di gruppo

Il collegio del tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio, ha condannato per violenza sessuale tutti i quattro imputati e ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5S, e a Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, aveva chiesto una condanna a 9 anni di reclusione per ciascuno degli imputati. Grillo e gli altri imputati sono accusati di uno stupro di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese, avvenuto nell’estate del 2019 in Costa Smeralda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

