Colpevoli. La sentenza nel processo di primo grado che ha visto imputato Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo fondatore del Movimento 5 Stelle, insieme a tre suoi amici genovesi, giunge oggi a una conclusione. Tutti gli imputati sono stati ritenuti colpevoli dello stupro di gruppo ai danni di una ragazza conosciuta in Sardegna, questo il verdetto dell’udienza tenutasi oggi presso il Tribunale di Tempio Pausania, dopo un rinvio dovuto a un grave lutto familiare che ha colpito il presidente del collegio giudicante. Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta sono stati condannati a otto anni, mentre Francesco Corsiglia a sei anni e 6 mesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ciro Grillo, condannati tutti gli imputati per stupro di gruppo: al figlio del fondatore M5S 8 anni di carcere