Ciro Grillo condannati tutti gli imputati per stupro di gruppo | al figlio del fondatore M5S 8 anni di carcere
Colpevoli. La sentenza nel processo di primo grado che ha visto imputato Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo fondatore del Movimento 5 Stelle, insieme a tre suoi amici genovesi, giunge oggi a una conclusione. Tutti gli imputati sono stati ritenuti colpevoli dello stupro di gruppo ai danni di una ragazza conosciuta in Sardegna, questo il verdetto dell’udienza tenutasi oggi presso il Tribunale di Tempio Pausania, dopo un rinvio dovuto a un grave lutto familiare che ha colpito il presidente del collegio giudicante. Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta sono stati condannati a otto anni, mentre Francesco Corsiglia a sei anni e 6 mesi. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: ciro - grillo
Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà
Sentenza su Ciro Grillo rinviata per lutto, polemica di Pm e avvocati: boicottato il rinvio a domani | Video
Ciro Grillo e la notte del presunto stupro, oggi le richieste del pm: attesi in aula i quattro imputati
FLASH | Ciro Grillo e i 3 amici condannati per stupro di gruppo #ANSA - X Vai su X
Una presenza discreta ma costante quella di Patrizia Desole e Piera Bisson, dirigenti del Centro Antiviolenza di Olbia. Le due donne hanno partecipato all'ultima udienza del processo a Ciro Grillo e tre suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo: "Lo a - facebook.com Vai su Facebook
Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo e i suoi 3 amici condannati; Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo; Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo: stessa pena per 2 suoi amici.
Ciro Grillo e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo a due ragazze - Si chiuderà oggi, con la sentenza di primo grado del Tribunale di Tempio Pausania, il processo per violenza sessuale di gruppo ai danni di due giovani donne, che ... Si legge su leggo.it
Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo - Si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l'accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 ... rainews.it scrive