Ciro Grillo condanna di 8 anni per violenza sessuale di gruppo Stangata anche per gli altri imputati

Processo Ciro Grillo, condannato a 8 anni il figlio del fondatore M5S per stupro di gruppo. Condannati anche gli altri tre imputati.

La sentenza per il figlio di Beppe Grillo, Ciro, accusato di violenza sessuale di gruppo; Processo a Grillo Jr, attesa la sentenza; Sentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo.

ciro grillo condanna 8Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo - dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, Edoardo ... Come scrive ansa.it

ciro grillo condanna 8Sentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo - È arrivata la sentenza del processo di primo grado a Tempio Pausania per Ciro Grillo e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo ... Si legge su fanpage.it

