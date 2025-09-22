Ciro Grillo arriva la sentenza al processo per stupro | condanna esemplare
Dopo oltre tre anni di dibattimento, è arrivato il verdetto del tribunale di Tempio Pausania e le pene sono da considerarsi molto pesanti Condanna esemplare per Ciro Grillo, il figlio di Beppe, fondatore ed ex l eader del Movimento Cinque Stelle. Da sei anni, in cui avvenne, lo strupo di una povera ragazza da parte di Ciro Grillo e di tre suoi amici, e dopo oltre tre anni di dibattimento, è finalmente arrivato il verdetto da parte dei giudici di Tempio Pausania. E non è affatto conciliante. Tutt’altro. (Ansa Foto) Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
