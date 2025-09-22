Circonvallazione tre settimane da bollino nero | chiusure e deviazioni per i lavori di restyling

Tre settimane da bollino nero per la viabilità a Lecce. Ripartiranno domani i lavori per la riqualificazione della circonvallazione, tanto attesi dagli automobilisti e non solo, che ogni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

circonvallazione tre settimane da bollino nero chiusure e deviazioni per i lavori di restyling

