Cinque ore da Milano alla Valtellina | il calvario di pendolari e turisti

Oggi lo sciopero nazionale rischia di causare grossi disagi a chi viaggia in treno in Lombardia e provincia di Sondrio (e non solo), ma già il pomeriggio di ieri è stato assolutamente da dimenticare per pendolari e turisti che hanno scelto di affidarsi alla linea Tirano-Milano, peraltro appena. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Danza sportiva, cinque piccole palermitane vincono la super finals Cids a Milano

Ecco i cinque indirizzi da mettere in agenda: Veranda a Cernobbio (CO), Arborina Bistrot a La Morra (CN), La Lumosa a Villandro (BZ), Wabi a Milano e Le Radici a Castigliole d'Asti

Milano, le storie dal corteo per la casa: “Viviamo in cinque in 25 metri quadri. Due redditi non bastano più”

Con_Testo torna a Milano! La festa più folle del teatro creato in tempo reale approda di nuovo al Teatro Filodrammatici, dopo Oslo e Barcellona. ?In sole 24 ore, cinque drammaturghe e drammaturghi ? provenienti da Algeria, Francia, Spagna, Italia e Nor - facebook.com Vai su Facebook

"Blocchiamo tutto", l'Italia si ferma per Gaza. Sciopero generale e cortei a Roma, Milano e Napoli. I porti a rischio stop #ANSA - X Vai su X

Cinque ore da Milano alla Valtellina: il calvario di pendolari e turisti

Ferragosto difficile per chi viaggia in treno: Milano-Roma in cinque ore - A causa di lavori di manutenzione sulle linee dell’alta velocità, programmati e annunciati tempo, la tratta che collega Milano e Roma subirà ... Secondo lettera43.it

Milano-Cortina: A.Fontana, la Valtellina sarà prontissima - Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del tour istituzionale 'Lombardia Protagonista. Si legge su ansa.it