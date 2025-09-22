Cinque acuti del Guastalla, blitz dell’Atletico.

Che cuore la Campeginese. Nel girone C di Prima categoria, la truppa di mister Aldo Viani espugna (3-2) il sintetico della Madonnina rispondendo al doppio scatto del modenese Pioppi. Rete decisiva nella ripresa siglata da Greco, double per lui in fotocopia su ribattute, mentre nel primo tempo shoot da fuori del puntero Mungiguerra. Poco distante, dirompente blitz (1-5) sulla Modenese del Guastalla che comanda a punteggio pieno: prima frazione segnata dai sigilli di Martino e Tosi, poi nella ripresa ancora Martino, quindi penalty imbucati da Zani e Mezzana. Corsara anche la FalkGalileo sullo United Albinea grazie alla doppietta del bomber Attolini che sblocca in avvio e concede il blitz in ribattuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

