Cinemoda Club | arriva la prima rassegna cinematografica di Vogue Italia e Kering che celebra la settima arte e il suo dialogo con la moda

Dal 25 al 27 settembre 2025, durante la Milano Fashion Week, Cinemoda Club coinvolgera? tre sale cinematografiche storiche del capoluogo lombardo. Il progetto nasce da una visione condivisa: sostenere la creativita? come motore di cambiamento e generatore di impatto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cinemoda Club: arriva la prima rassegna cinematografica di Vogue Italia e Kering che celebra la settima arte e il suo dialogo con la moda

In questa notizia si parla di: cinemoda - club

Vogue Italia e Kering presentano Cinemoda Club

Cinemoda Club: arriva la prima rassegna cinematografica di Vogue Italia e Kering che celebra la settima arte e il suo dialogo con la moda

Vogue Italia e Kering presentano Cinemoda Club, la prima rassegna cinematografica che esplora il legame tra cinema e moda

Il film, di cui vi parliamo qui sotto, fa parte del pogramma di Cinemoda Club, la prima rassegna cinematografica di Vogue Italia e Kering - X Vai su X

Scopri tutto quello che la Milano Fashion Week ha da offrire oltre alle sfilate: da Cinemoda Club di Vogue Italia e Kering, fino alla prima mostra alla Pinacoteca di Brera dedicata a Giorgio Armani. - facebook.com Vai su Facebook

Cinemoda Club: arriva a settembre la prima rassegna cinematografica di e Kering, durante la Milano fashion week; Milano Fashion Week Women's Collection; Cinemoda Club, quando il cinema veste la moda alla Milano Fashion Week.

Cinemoda Club, la prima rassegna di film a tema cinema e moda di Vogue Italia e Kering - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cinemoda Club, la prima rassegna di film a tema cinema e moda di Vogue Italia e Kering ... Riporta tg24.sky.it

Cinema Arlecchino, Mexico e Palestrina: la storia delle tre sale d'essai milanesi che ospiteranno il nostro Cinemoda Club - Dal 25 al 27 settembre si svolgerà la prima rassegna di Vogue Italia e Kering dedicata al rapporto tra cinema e moda. vogue.it scrive