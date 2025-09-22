Cinema in lutto addio all’attrice del film che ha fatto la storia L’annuncio della famiglia

È morta all’età di 94 anni una delle ultime star rimaste del leggendario film Il mago di Oz. La notizia della sua scomparsa ha riportato l’attenzione su un’opera che, a quasi novant’anni dall’uscita, continua a esercitare un fascino senza tempo, sia per le generazioni che lo hanno visto al cinema sia per chi lo ha scoperto solo in televisione o in streaming. Il decesso è stato confermato alla stampa dalla figlia, che ha rivelato la scomparsa alla redazione di TMZ. Una perdita che non riguarda solo la famiglia, ma anche il mondo del cinema e della memoria collettiva legata a uno dei musical più iconici della storia di Hollywood. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

