Cinema | dal 24 al 26 settembre arriva a Palermo la III edizione delle Giornate del Cinema per la Scuola

Giornate del Cinema per la Scuola Palermo, 2426 settembre 2025 Promosse dal MIM e dal MIC, in collaborazione con ANEC Riccardo Milani, Claire Simon, Damiano Michieletto, Pietro Grasso, Alessandro Aronadio, Edoardo Leo, Daniele Gaglianone, Alissia Jung, Beatrice Puccilli, Justin De Vivo e Vincenzo Alfieri tra gli ospiti Dal 24 al 26 settembre 2025 Palermo diventa per il terzo anno consecutivo la capitale italiana dell’educazione all’audiovisivo con le Giornate del Cinema per la Scuola, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e organizzata in collaborazione con ANEC, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

