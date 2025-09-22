Cinecittà anche il municipio VII vuole aprire una stanza del commiato
Una stanza per celebrare i funerali in maniera laica anche nel territorio più popoloso della Capitale. È questa la richiesta che ha messo tutti d’accordo nel parlamentino di Cinecittà.Le stanze del commiato a RomaAttualmente a Roma, sebbene in aumento rispetto a un recente passato, non ci sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: cinecitt - municipio
Carta d'identità elettronica: Open day in VII Municipio sabato 20 Sabato 20 settembre dalle 8.30 alle 16.30 apertura straordinaria degli sportelli anagrafici del Municipio VII (sede di Piazza di Cinecittà) per richiedere la carta d’identità elettronica. L’appunta - facebook.com Vai su Facebook