Cina | Zhejiang Shendang offre esperienze culturali turistiche
Una visitatrice scatta delle foto alla Shendang Winery Co., Ltd. nella contea di Haiyan, citta’ di Jiaxing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 19 settembre 2025. Dal 2024, la cittadina di Shendang ha sviluppato un itinerario culturale e turistico distintivo con caratteristiche proprie, rendendosi una destinazione turistica molto ambita nella regione del delta del fiume Yangtze. Ha integrato la sua cultura piu’ distintiva, i patrimoni culturali immateriali, i punti di riferimento e i progetti di turismo culturale circostanti con le caratteristiche della cittadina, offrendo ai visitatori esperienze culturali e turistiche eccezionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Il presidente de Pascale ha ricevuto in Regione il console generale della Repubblica Popolare Cinese, Liu Kan; Il Grande Canale Beijing-Hangzhou.
