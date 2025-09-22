Cina | Zhejiang Shendang offre esperienze culturali turistiche

Romadailynews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una visitatrice scatta delle foto alla Shendang Winery Co., Ltd. nella contea di Haiyan, citta’ di Jiaxing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 19 settembre 2025. Dal 2024, la cittadina di Shendang ha sviluppato un itinerario culturale e turistico distintivo con caratteristiche proprie, rendendosi una destinazione turistica molto ambita nella regione del delta del fiume Yangtze. Ha integrato la sua cultura piu’ distintiva, i patrimoni culturali immateriali, i punti di riferimento e i progetti di turismo culturale circostanti con le caratteristiche della cittadina, offrendo ai visitatori esperienze culturali e turistiche eccezionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina zhejiang shendang offre esperienze culturali turistiche

© Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, Shendang offre esperienze culturali, turistiche

In questa notizia si parla di: cina - zhejiang

Cina: Zhejiang, Hangzhou adotta misure contro ondata di calore

Cina: Zhejiang, scuola guida introduce insegnamento con IA

Cina: Zhejiang, aperto nuovo aeroporto a Lishui

Il presidente de Pascale ha ricevuto in Regione il console generale della Repubblica Popolare Cinese, Liu Kan; Il Grande Canale Beijing-Hangzhou.

MARKET DRIVER: Cina offre ancora opportunità d'investimento (Comgest) - "In Cina le tensioni geopolitiche, i problemi del settore immobiliare e le misure di stimolo continueranno probabilmente a occupare le prime pagine dei giornali e ad attirare ... Riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Zhejiang Shendang Offre