Cina | Xinjiang tunnel autostradale piu’ lungo del mondo collega nord-sud

Pronti a sfrecciare attraverso la storia e gli orizzonti? L’autostrada Urumqi-Yuli ridurra’ il tempo di percorrenza a sole 3 ore attraversando i monti Tianshan con il tunnel autostradale piu’ lungo del mondo. Le montagne non divideranno piu’ il nord e il sud dello Xinjiang, ma li collegheranno. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653619865361982025-09-22cina-xinjiang-tunnel-autostradale-piu-lungo-del-mondo-collega-nord-sud Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Xinjiang, tunnel autostradale piu’ lungo del mondo collega nord-sud

In questa notizia si parla di: cina - xinjiang

