Cina | Xinjiang strade storiche rivitalizzate migliorano turismo mezzi di sussistenza

Nello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, l’integrazione tra conservazione del patrimonio culturale e turismo moderno sta rivitalizzando le strade storiche, aumentando i redditi locali e rafforzando i legami comunitari. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653661865366182025-09-22cina-xinjiang-strade-storiche-rivitalizzate-migliorano-turismo-mezzi-di-sussistenza Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

