Cina | sosterra’ funzionamento stabile miglioramento strutturale settore siderurgico
Le autorita’ cinesi hanno pubblicato un piano di lavoro per sostenere il funzionamento stabile e il miglioramento strutturale della propria industria siderurgica, secondo quanto comunicato oggi dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). Per il periodo 2025-2026, l’industria siderurgica cinese dovrebbe puntare a una crescita della produzione a valore aggiunto a un tasso medio annuo di circa il 4%, con un miglioramento dei risultati economici, un migliore equilibrio tra domanda e offerta di mercato e una struttura industriale piu’ ottimizzata, secondo il piano. Il documento e’ stato pubblicato congiuntamente dal MIIT e da altri quattro organi governativi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - sosterra
"Oggi in Cina chi non può dimenticare, come i familiari delle vittime, vive nell’isolamento. Non esiste come a Bologna una lapide con una lista dei nomi delle vittime". Leggi l'articolo di Ilaria Maria Sala per Storie/Idee - facebook.com Vai su Facebook
Robert #Fico ha dichiarato che la Slovacchia è contraria all'ingresso dell'Ucraina nella Nato ma sosterrà la sua adesione all'Unione Europea, dopo un incontro con Vladimir #Putin in Cina. @ultimora_pol - X Vai su X
Cina: si impegna a mantenere stabile tasso cambio yuan (Xinhua) - La Cina manterrà il tasso di cambio dello yuan sostanzialmente stabile a un livello ragionevole ed equilibrato. milanofinanza.it scrive
TOP NEWS ESTERO: Cina si impegna a mantenere stabile tasso cambio yuan - La Cina manterrà il tasso di cambio dello yuan sostanzialmente stabile a un livello ragionevole ed equilibrato. Scrive milanofinanza.it