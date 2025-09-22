Cina | sosterra’ funzionamento stabile miglioramento strutturale settore siderurgico

Le autorita’ cinesi hanno pubblicato un piano di lavoro per sostenere il funzionamento stabile e il miglioramento strutturale della propria industria siderurgica, secondo quanto comunicato oggi dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). Per il periodo 2025-2026, l’industria siderurgica cinese dovrebbe puntare a una crescita della produzione a valore aggiunto a un tasso medio annuo di circa il 4%, con un miglioramento dei risultati economici, un migliore equilibrio tra domanda e offerta di mercato e una struttura industriale piu’ ottimizzata, secondo il piano. Il documento e’ stato pubblicato congiuntamente dal MIIT e da altri quattro organi governativi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

