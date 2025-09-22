Cina | premier invita Congresso USA ad agevolare scambi cooperazione bilaterali

Romadailynews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro cinese Li Qiang ieri ha incontrato una delegazione del Congresso statunitense a Pechino, invitando il Congresso a considerare la Cina e le relazioni bilaterali nel modo corretto, ad agevolare attivamente gli scambi e la cooperazione, e a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere l’amicizia e lo sviluppo comune tra Cina e Stati Uniti. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina premier invita congresso usa ad agevolare scambi cooperazione bilaterali

© Romadailynews.it - Cina: premier invita Congresso USA ad agevolare scambi, cooperazione bilaterali

In questa notizia si parla di: cina - premier

Cina: premier chiede impegno nel costruire economia mondiale aperta

Cina: premier, intensificarsi di unilateralismo, protezionismo ha grave impatto su ordine economico, commerciale internazionale

Cina: premier partecipera’ a 17mo BRICS Summit in Brasile, visitera’ Egitto

Congresso nazionale del popolo invita a lottare per ascesa Cina; Dazi, Meloni alla Casa Bianca. Trump: Faremo un accordo con l'Ue al 100%; Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%.

Cina: premier invita Congresso USA ad agevolare scambi, cooperazione bilaterali - Il primo ministro cinese Li Qiang ieri ha incontrato una delegazione del Congresso statunitense a Pechino, invitando il Congresso a considerare la Cina e ... Da romadailynews.it

CGTN: La Cina invita i Paesi BRICS a difendere congiuntamente il multilateralismo - CGTN ha pubblicato un articolo che sottolinea l'appello della Cina ai Paesi BRICS a difendere il multilateralismo. adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cina Premier Invita Congresso