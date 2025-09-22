Cina | premier invita Congresso USA ad agevolare scambi cooperazione bilaterali

Il primo ministro cinese Li Qiang ieri ha incontrato una delegazione del Congresso statunitense a Pechino, invitando il Congresso a considerare la Cina e le relazioni bilaterali nel modo corretto, ad agevolare attivamente gli scambi e la cooperazione, e a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere l’amicizia e lo sviluppo comune tra Cina e Stati Uniti. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

