Cina | porto Ningbo-Zhoushan inaugura prima rotta marittima artica verso Europa

ll porto di Ningbo-Zhoushan, nella provincia orientale dello Zhejiang, oggi ha inaugurato la sua prima rotta espressa artica per container Cina-Europa, segnando la prima volta in cui il porto ha esteso una rotta verso l’Oceano Artico. La mossa dovrebbe fornire un solido sostegno alle imprese del commercio estero per espandersi in nuovi canali logistici internazionali, ha affermato il porto. Sun Xuejun, presidente della Zhejiang Seaport Logistics Group Co., Ltd., ha affermato che il nuovo servizio rappresenta una rotta per container che attraversa l’Artico, sviluppata specificamente per l’e-commerce transfrontaliero e per merci di alto valore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

