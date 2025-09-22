Cina | magica esperienza ravvicinata con fauna selvatica al lago Hengshui

Romadailynews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel lago Hengshui, nello Hebei, oltre 50 oche selvatiche volano accanto alle imbarcazioni turistiche, creando uno spettacolo mozzafiato. Scoprite come il personale del posto alleva questi animali fin da pulcini per instaurare un rapporto di fiducia e offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile nella fauna selvatica, proprio nel cuore di un’importante rotta migratoria degli uccelli. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653606465360642025-09-22cina-magica-esperienza-ravvicinata-con-fauna-selvatica-al-lago-hengshui Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina magica esperienza ravvicinata con fauna selvatica al lago hengshui

© Romadailynews.it - Cina: magica esperienza ravvicinata con fauna selvatica al lago Hengshui

In questa notizia si parla di: cina - magica

Cina: “cascata magica” ipnotizza visitatori nel Jiangxi

L'omicidio di Campo Boario, Sabrina Dal Col non risponde al Giudice. Dopo il delitto e' andata a giocare al Bingo.

Cerca Video su questo argomento: Cina Magica Esperienza Ravvicinata