Cina la superpotenza degli aiuti di stato

Quanto costa ai cinesi la lunga marcia che sotto la guida del Partito comunista li ha condotti a essere superpotenza mondiale nell’industria e superpotenza militare in grado sempre più efficacement. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cina, la superpotenza degli aiuti di stato

In questa notizia si parla di: cina - superpotenza

MAI DIRE..."MARAMAO"!?! L’altra lunga marcia della Cina è finita, per gli 80 anni dalla vittoria mondiale a piazza Tienanmen sfilano solo truppe e sistemi d’arma cinesi. Il monito di Xi: "Nessun bullo ci intimidisce". Così la seconda superpotenza punta a un nuo - facebook.com Vai su Facebook

Questa foto, comunque la si voglia vedere, mostra la trasformazione ormai definitiva della Russia in una potenza subalterna alla Cina, al livello della Corea del Nord. Che fine indegna che ha fatto quella che era una superpotenza mondiale fino a 30 anni fa. - X Vai su X

Cina, la superpotenza degli aiuti di stato - E’ difficile stabilire i numeri veri che stanno dietro l’immane sforzo tecnologico, industriale e militare di Pechino. Segnala ilfoglio.it

La Cina è una superpotenza del biotech: un fenomeno industriale, ma anche geopolitico - Dopo anni di rincorsa, il settore biotech in Cina ha compiuto un balzo in avanti di portata storica: da paese noto per i farmaci generici e le imitazioni a basso costo, oggi è in prima linea nella ... huffingtonpost.it scrive