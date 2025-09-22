Cina la superpotenza degli aiuti di stato 

Ilfoglio.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto costa ai cinesi la lunga marcia che sotto la guida del Partito comunista li ha condotti a essere superpotenza mondiale nell’industria e superpotenza militare in grado sempre più efficacement. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

cina la superpotenza degli aiuti di stato160

© Ilfoglio.it - Cina, la superpotenza degli aiuti di stato 

In questa notizia si parla di: cina - superpotenza

cina superpotenza aiuti stato160Cina, la superpotenza degli aiuti di stato - E’ difficile stabilire i numeri veri che stanno dietro l’immane sforzo tecnologico, industriale e militare di Pechino. Segnala ilfoglio.it

La Cina è una superpotenza del biotech: un fenomeno industriale, ma anche geopolitico - Dopo anni di rincorsa, il settore biotech in Cina ha compiuto un balzo in avanti di portata storica: da paese noto per i farmaci generici e le imitazioni a basso costo, oggi è in prima linea nella ... huffingtonpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cina Superpotenza Aiuti Stato160