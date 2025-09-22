Cina | la sabbia incontra il pesce Taklimakan vanta ricco pescato

Il polveroso deserto dello Xinjiang offre. pesce! Viene pescato nelle acque salate ai margini del Taklimakan, il deserto piu’ grande della Cina. La geografia potrebbe dire che e’ impossibile, ma la gente del posto dice che e’ ora di cena. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653586765358672025-09-22cina-la-sabbia-incontra-il-pesce-taklimakan-vanta-ricco-pescato Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

