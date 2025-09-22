Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla fase finale delle qualificazioni asiatiche per il Mondiale 2026, la Chinese Football Association (CFA) ha ufficialmente avviato il processo di selezione per il nuovo commissario tecnico della nazionale. L’obiettivo dichiarato è chiaro: centrare la qualificazione al Mondiale 2030. L’avventura dell’ex CT Branko Ivankovi? si è conclusa con l’eliminazione prematura, spingendo la CFA a puntare su un cambio di rotta. I candidati stranieri. Secondo quanto riportato da NetEase, la CFA ha chiuso il bando pubblico lo scorso 20 settembre ricevendo le candidature di sei allenatori stranieri: Fabio Cannavaro – ex capitano della Nazionale italiana e allenatore già attivo in Cina con Guangzhou Evergrande e la stessa nazionale ad interim. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Cina, la Federazione calcistica chiude la shortlist per il nuovo CT: in corsa Cannavaro, Nesta e Jordi Cruyff