Cina | Int’l Motorcycle Trade Expo evidenzia tecnologie elettriche smart
Il China International Motorcycle Trade Exhibition attira oltre 900 aziende provenienti da tutto il mondo. L’edizione di quest’anno mette in evidenza le tendenze di sviluppo del settore verso l’elettrificazione, l’intelligenza e la connettivita’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653656165365612025-09-22cina-int-l-motorcycle-trade-expo-evidenzia-tecnologie-elettriche-smart Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - motorcycle
Morbidelli T 502 X e T 350 X in arrivo da Moto & Riders a Lucca NATE IN CINA CRESCIUTE IN ITALIA Praticamente le ho viste crescere a Bologna. Sono stato a Budrio diverse volte e Andrea mi portava sempre nel reparto sviluppo. Erano sui ponti mezze sm - facebook.com Vai su Facebook
Cina: Int’l Motorcycle Trade Expo evidenzia tecnologie elettriche, smart - Il China International Motorcycle Trade Exhibition attira oltre 900 aziende provenienti da tutto il mondo. Secondo romadailynews.it