Cina | Int’l Motorcycle Trade Expo evidenzia tecnologie elettriche smart

Romadailynews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il China International Motorcycle Trade Exhibition attira oltre 900 aziende provenienti da tutto il mondo. L’edizione di quest’anno mette in evidenza le tendenze di sviluppo del settore verso l’elettrificazione, l’intelligenza e la connettivita’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653656165365612025-09-22cina-int-l-motorcycle-trade-expo-evidenzia-tecnologie-elettriche-smart Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina int8217l motorcycle trade expo evidenzia tecnologie elettriche smart

© Romadailynews.it - Cina: Int’l Motorcycle Trade Expo evidenzia tecnologie elettriche, smart

In questa notizia si parla di: cina - motorcycle

cina int8217l motorcycle tradeCina: Int’l Motorcycle Trade Expo evidenzia tecnologie elettriche, smart - Il China International Motorcycle Trade Exhibition attira oltre 900 aziende provenienti da tutto il mondo. Secondo romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Int8217l Motorcycle Trade