Cina | Heilongjiang raccolta dei mirtilli rossi a Fuyuan
Dei mirtilli rossi fotografati in una base di coltivazione di mirtilli rossi a Fuyuan, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, ieri 21 settembre 2025. Ieri qui si e’ tenuta una festa della raccolta di questi frutti, uno dei principali centri di coltivazione su larga scala di mirtilli rossi in Cina. I 4.200 mu (280 ettari) di mirtilli rossi coltivati in una base di coltivazione della citta’ sono entrati recentemente nella stagione del raccolto. Negli ultimi anni, Fuyuan si e’ concentrata sullo sviluppo della sua industria dei mirtilli rossi. Ha creato una grande base di coltivaizone e ha costruito una catena industriale completa che comprende un centro di ricerca e sviluppo sui mirtilli rossi, magazzini con catene del freddo e laboratori di lavorazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - heilongjiang
