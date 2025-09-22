Cina | Gansu Silk Road Int’l Cultural Expo a Dunhuang
Degli ospiti visitano l’ottava edizione della Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, ieri 21 settembre 2025. Piu’ di 1.200 rappresentanti provenienti da 97 Paesi e otto organizzazioni internazionali si sono riuniti all’evento, inaugurato ieri a Dunhuang, importante snodo dell’antica Via della seta nel nord-ovest della Cina. Un ospite utilizza dispositivi di realta’ virtuale per effettuare un tour online delle grotte di Mogao durante l’ottava edizione della Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, ieri 21 settembre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
