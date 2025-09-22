Cina | Fujian inaugura prima rotta artica per spedizioni marittime verso Europa
La provincia orientale cinese del Fujian ieri ha inaugurato la sua prima rotta per le spedizioni marittime “Via della seta polare” verso l’Europa. Una nave per container, la Istanbul Bridge, e’ salpata ieri mattina dall’area portuale di Jiangyin, nel porto di Fuzhou, e dovrebbe raggiungere l’Europa in soli 19 giorni attraverso la rotta artica. La nuova rotta colleghera’ i principali porti cinesi, tra cui Qingdao, Dalian, Shanghai e Ningbo, con i principali porti europei come Felixstowe nel Regno Unito, Rotterdam nei Paesi Bassi, Amburgo in Germania e Danzica in Polonia, secondo la dogana di Fuzhou. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
