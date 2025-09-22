Cina | fornitore auto abbraccia opportunita’ di innovazione del Paese

Un dirigente del fornitore automobilistico Marelli ha sottolineato il crescente impegno dell’azienda nei confronti del mercato cinese, durante una visita in Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653520165352012025-09-22cina-fornitore-auto-abbraccia-opportunita-di-innovazione-del-paese Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

