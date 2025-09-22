Cina | Dunhuang antico snodo Via della seta alimenta boom culturale moderno
Un tempo snodo fondamentale dell'antica Via della seta, Dunhuang e' tornata sotto i riflettori con l'inizio, ieri, dell'ottava edizione della Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo, che ha riunito partecipanti provenienti da 97 Paesi per promuovere lo scambio culturale, l'innovazione e la comprensione reciproca.
