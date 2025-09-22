Cina | Dunhuang antico snodo Via della seta alimenta boom culturale moderno

Romadailynews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tempo snodo fondamentale dell’antica Via della seta, Dunhuang e’ tornata sotto i riflettori con l’inizio, ieri, dell’ottava edizione della Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo, che ha riunito partecipanti provenienti da 97 Paesi per promuovere lo scambio culturale, l’innovazione e la comprensione reciproca. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653644665364462025-09-22cina-dunhuang-antico-snodo-via-della-seta-alimenta-boom-culturale-moderno Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina dunhuang antico snodo via della seta alimenta boom culturale moderno

© Romadailynews.it - Cina: Dunhuang, antico snodo Via della seta alimenta boom culturale moderno

In questa notizia si parla di: cina - dunhuang

Cina: festa per gli occhi e lo stomaco al mercato notturno di Dunhuang nel Gansu

Cina: Gansu, Silk Road Int’l Cultural Expo a Dunhuang

cina dunhuang antico snodoCina: Dunhuang, antico snodo Via della seta alimenta boom culturale moderno - Un tempo snodo fondamentale dell'antica Via della seta, Dunhuang e' tornata sotto i riflettori con l'inizio, ieri, dell'ottava edizione della Silk Road ... Segnala romadailynews.it

cina dunhuang antico snodoCina: Gansu, Silk Road Int’l Cultural Expo a Dunhuang - Degli ospiti visitano l'ottava edizione della Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo a Dunhuang, nella provincia nord- Si legge su romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Dunhuang Antico Snodo