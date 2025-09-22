Cina | designer stranieri cercano collaborazioni che sfruttino forza industriale patrimonio culturale

Diversi designer stranieri hanno espresso interesse a rafforzare le collaborazioni che sfruttino la solida capacita’ industriale e il ricco patrimonio culturale della Cina in occasione della Hebei International Industrial Design Week 2025. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653692565369252025-09-22cina-designer-stranieri-cercano-collaborazioni-che-sfruttino-forza-industriale-patrimonio-culturale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

