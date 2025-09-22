Cina | designer stranieri cercano collaborazioni che sfruttino forza industriale patrimonio culturale
Diversi designer stranieri hanno espresso interesse a rafforzare le collaborazioni che sfruttino la solida capacita’ industriale e il ricco patrimonio culturale della Cina in occasione della Hebei International Industrial Design Week 2025. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653692565369252025-09-22cina-designer-stranieri-cercano-collaborazioni-che-sfruttino-forza-industriale-patrimonio-culturale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - designer
Icona del design italiano, Cina si trasforma in emblema della poetica di Vico Magistretti. L’indimenticabile designer si spinge oltre la sperimentazione affidandosi alla semplicità come solo ed unico mezzo per raggiungere la bellezza autentica. An icon of Italian - facebook.com Vai su Facebook
Cosa c’è dietro il crollo dei costruttori occidentali in Cina.