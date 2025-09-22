Cina dalla ricerca alla realtà | svelata la tecnologia per costruire sulla Luna

Webmagazine24.it | 22 set 2025

(Adnkronos) – Durante la World Manufacturing Convention 2025 a Hefei, il Deep Space Exploration Laboratory (DSEL) ha presentato la prima macchina concettuale al mondo in grado di produrre mattoni utilizzando la polvere lunare. L'apparecchio, ideato per rendere l'esplorazione della Luna più sostenibile, risponde a una delle sfide più significative per le future missioni a lungo . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

