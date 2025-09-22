Cina dalla ricerca alla realtà | svelata la tecnologia per costruire sulla Luna
(Adnkronos) – Durante la World Manufacturing Convention 2025 a Hefei, il Deep Space Exploration Laboratory (DSEL) ha presentato la prima macchina concettuale al mondo in grado di produrre mattoni utilizzando la polvere lunare. L'apparecchio, ideato per rendere l'esplorazione della Luna più sostenibile, risponde a una delle sfide più significative per le future missioni a lungo.
Cina: al via il più grande rivelatore di neutrini per svelare i 'fantasmi' dell'universo - La Cina ha segnato una nuova tappa nel campo della fisica delle particelle con l'avvio operativo del Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO). Si legge su adnkronos.com