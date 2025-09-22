Cina | CDB aumenta sostegno creditizio a progetti infrastrutturali in 2021-2025
La China Development Bank (CDB) ha aumentato il sostegno creditizio ai progetti infrastrutturali del Paese durante il periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025). Alla fine di agosto 2025, la banca aveva erogato oltre 6.000 miliardi di yuan (circa 843,81 miliardi di dollari) in prestiti a medio e lungo termine per progetti infrastrutturali durante questo periodo. La quota degli investimenti e dei finanziamenti infrastrutturali sul saldo totale della banca e’ aumentata di 9 punti percentuali rispetto alla fine del periodo del 13mo Piano quinquennale, ha affermato la banca. Nel periodo 2021-2025, la banca ha rafforzato il sostegno alle risorse, introdotto misure di credito differenziate e offerto servizi finanziari personalizzati per promuovere l’attuazione dei 102 progetti chiave elencati nel 14mo Piano quinquennale del Paese, nonche’ importanti progetti interdipartimentali e transregionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
