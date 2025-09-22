Cina | capitale delle pere da’ il benvenuto a stagione del raccolto
La contea di Dangshan, nota come la “capitale cinese delle pere”, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, ha dato il benvenuto alla stagione del raccolto. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653591665359162025-09-22cina-capitale-delle-pere-da-il-benvenuto-a-stagione-del-raccolto Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - capitale
Pechino: viaggio nella capitale millenaria della Cina
Cina: Shandong, scopriamo Heze, capitale cinese delle peonie
Cina: scopriamo tintura botanica nella capitale della medicina
L'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato (SCIO) tiene una conferenza stampa per presentare il libro bianco intitolato "Linee guida del Partito comunista cinese per governare lo Xinjiang nella nuova era: pratica e risultati" a Pechino, capitale della Cina, il 19 - facebook.com Vai su Facebook
Un bambino posa per uno foto con un robot vincitore di un premio alla 2025 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) presso il parco Shougang a Pechino, capitale della Cina, il 13 settembre 2025. Alla CIFTIS 2025, una varietà di tecnologie all'av - X Vai su X
Cina: Safe, aumentano pressioni per deflusso capitali - La Cina sta affrontando delle pressioni a causa dei deflussi di capitale da Paese, ma non c'e' una vera e propria fuga di denaro verso l'estero. Secondo milanofinanza.it