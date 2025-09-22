Cina | azienda globale di componenti auto abbraccia opportunita’ nel Paese

L'innovazione europea e' spesso molto apprezzata per il suo rigore e la sua precisione, mentre la forza della Cina risiede nella sua straordinaria rapidita' ed esecuzione. Solo combinando questi due approcci l'innovazione puo' essere sia di grande impatto che scalabile, ha affermato Stefano Petrilli, responsabile globale delle operazioni di Marelli Propulsion, in una recente intervista con Xinhua. Il recente viaggio di Petrilli lo ha portato dall'Italia a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell'Anhui, una delle principali basi di produzione automobilistica del Paese, per visitare la Marelli Powertrain (Hefei) Co.

