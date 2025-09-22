Cina | Anhui Hefei ospita World Manufacturing Convention 2025
Dei visitatori assistono a uno spettacolo di band eseguito da robot alla World Manufacturing Convention 2025 a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 20 settembre 2025. L’evento, attualmente in corso, presenta la robotica intelligente, offrendo ai visitatori uno sguardo su come i robot stiano uscendo dalla fantascienza per diventare realta’. Un robot umanoide mostra ai visitatori la consegna dei pacchi alla World Manufacturing Convention 2025 a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 20 settembre 2025. L’evento, attualmente in corso, presenta la robotica intelligente, offrendo ai visitatori uno sguardo su come i robot stiano uscendo dalla fantascienza per diventare realta’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
