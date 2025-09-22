Cina | 3 tipi di velivoli completano decollo atterraggio assistiti da catapulta elettromagnetica su portaerei Fujian

La Marina cinese oggi ha annunciato che gli aerei J-15T, J-35 e KongJing-600 con base su portaerei hanno completato con successo i loro primi addestramenti di decollo assistito da catapulta elettromagnetica e atterraggio con arresto sulla portaerei Fujian. Il successo ha dimostrato che la prima portaerei cinese costruita a livello nazionale e dotata di catapulta ha ottenuto capacita’ di lancio e recupero con catapulta elettromagnetica, segnando un’altra svolta nello sviluppo delle portaerei cinesi. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

