La Marina cinese oggi ha annunciato che gli aerei J-15T, J-35 e KongJing-600 con base su portaerei hanno completato con successo i loro primi addestramenti di decollo assistito da catapulta elettromagnetica e atterraggio con arresto sulla portaerei Fujian. Il successo ha dimostrato che la prima portaerei cinese costruita a livello nazionale e dotata di catapulta ha ottenuto capacita’ di lancio e recupero con catapulta elettromagnetica, segnando un’altra svolta nello sviluppo delle portaerei cinesi. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: 3 tipi di velivoli completano decollo, atterraggio assistiti da catapulta elettromagnetica su portaerei Fujian