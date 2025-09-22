Cin cin sotto la Torre | Viva la cucina italiana In 300 in Piazza Duomo
Un cin cin sotto la Torre. Un pranzo con tanti ospiti con uno degli sfondi più belli del mondo, il sito Unesco, per ribadire che anche la cucina italiana è un patrimonio dell’Unesco. Anche Pisa aderisce a "Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola", l’iniziativa promossa dai ministeri di Agricoltura e Cultura e Anci a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Sul prato dei miracoli, all’ombra della Torre Pendente, oltre 300 persone hanno partecipato a un pranzo conviviale che ha valorizzato le eccellenze enogastronomiche del territorio. Grazie all’organizzazione del Comune di Pisa e di Pisamo, in collaborazione con Confcommercio, Confristoranti e con l’Istituto Matteotti, è stato servito un pranzo domenicale d’eccezione: lasagnetta croccante di autunno con salsiccia nostrale e funghi cardoncelli; coscia e sovraccoscia di faraona farcite alle erbe e brasate dolcemente al tegame con sformato morbido di patata al Parmigiano Stravecchio; come dessert paste della domenica al vassoio e caffè. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sotto - torre
Il pianista jazz di fama internazionale Danilo Rea a "Musica sotto la Torre"
“Duce, duce”: sotto la Torre di Pisa i cori fascisti degli ultrà della Roma
Paura a Milano sotto la torre Hadid a Citylife, si stacca l'insegna di Generali: evacuati piazza e grattacielo
Sempre emozionante la Festa di Primavera sotto Torre della Ricerca! Un bellissimo pomeriggio di gioco, divertimento e solidarietà con Fondazione Città della Speranza! I MiniAtleti di oltre 50 Società con le loro famiglie questo pomeriggio hanno riempito - facebook.com Vai su Facebook
"Metà dei bambini sotto i cinque anni affetti da malnutrizione acuta grave non riceve le cure di cui ha bisogno" Arianna Martini, associazione Support and sustain children, a #ilcavalloelatorre Guarda su RaiPlay: https://raiplay.it/video/2025/09/Il-cavallo-e-la-torr - X Vai su X
Aperitivi da sogno: 10 locali con vista mare tra Bari e provincia; ‘Cin cin’ all’enoteca Faccioli. Un secolo tutto da bere nell’intimità dell’antica torre; Cervia e Milano Marittima, il programma per l’ultima notte dell’anno e il primo gennaio.
George Wendt, Norm in Cin Cin, morto a 76 anni: il ricordo delle co-star della serie - L'attore americano, conosciuto principalmente per il ruolo nella serie tv anni '80, è scomparso a Los Angeles all'età di 76 anni. Si legge su movieplayer.it