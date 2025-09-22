Cin cin sotto la Torre | Viva la cucina italiana In 300 in Piazza Duomo

Un cin cin sotto la Torre. Un pranzo con tanti ospiti con uno degli sfondi più belli del mondo, il sito Unesco, per ribadire che anche la cucina italiana è un patrimonio dell’Unesco. Anche Pisa aderisce a "Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola", l’iniziativa promossa dai ministeri di Agricoltura e Cultura e Anci a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Sul prato dei miracoli, all’ombra della Torre Pendente, oltre 300 persone hanno partecipato a un pranzo conviviale che ha valorizzato le eccellenze enogastronomiche del territorio. Grazie all’organizzazione del Comune di Pisa e di Pisamo, in collaborazione con Confcommercio, Confristoranti e con l’Istituto Matteotti, è stato servito un pranzo domenicale d’eccezione: lasagnetta croccante di autunno con salsiccia nostrale e funghi cardoncelli; coscia e sovraccoscia di faraona farcite alle erbe e brasate dolcemente al tegame con sformato morbido di patata al Parmigiano Stravecchio; come dessert paste della domenica al vassoio e caffè. 🔗 Leggi su Lanazione.it