Ciclismo Tadej Pogacar | Il sorpasso di Evenepoel è duro da mandare giù

Lo sloveno Tadej Pogacar si è classificato quarto nella cronometro individuale della categoria uomini élite ai Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada, in corso di svolgimento a Kigali, in Ruanda: nonostante sia rimasto ai piedi del podio, l’atleta ha visto il bicchiere mezzo pieno nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di SpazioCiclismo al termine della prova iridata. Le prime parole a caldo di Pogacar: “ Ovviamente sono deluso che Remco mi abbia ripreso, ma è velocissimo ed è incredibile quanto sia forte in questa specialità. Tanto di cappello a lui, ha fatto una grande corsa. Ho visto che ho perso il podio per un solo secondo, se avessi saputo che avevo solo un secondo di ritardo magari nell’ultimo chilometro avrei avuto quella motivazione in più, ma non lo sapevo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Tadej Pogacar: “Il sorpasso di Evenepoel è duro da mandare giù”

